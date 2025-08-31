Unghie al bando: stop ai prodotti tossici dal 1° settembre. L’UE vieta due sostanze nei gel e smalti semipermanenti

Dal 1° settembre 2025 entra in vigore il divieto europeo all’uso di TPO e DMTA, sostanze chimiche ritenute tossiche per la riproduzione. Centri estetici e onicotecniche dovranno adeguarsi: previste multe, sequestri e ritiro dei prodotti dal mercato.

Il mondo della nail art cambia volto. A partire dal 1° settembre 2025, scatta ufficialmente il divieto europeo all’utilizzo di due sostanze chimiche impiegate nei gel e negli smalti semipermanenti per unghie:

Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO)

Dimethyltolylamine (DMTA o DMPT)

Entrambe sono state inserite nella lista delle sostanze vietate nei cosmetici, perché classificate come tossiche per la riproduzione umana (Repr. Cat. 1B) secondo gli standard dell’UE – Regolamento CLP per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze pericolose.

Un settore in fermento: centri estetici e fornitori in corsa per mettersi in regola:

L’impatto è notevole: saloni estetici, onicotecniche e distributori dovranno adeguarsi rapidamente. Il divieto non riguarda solo la produzione, ma anche la vendita, la distribuzione e l’uso professionale o domestico dei prodotti contenenti queste sostanze.

“Anche chi ha ancora scorte non potrà utilizzarle, pena sanzioni, sequestri e confische” – avverte Confestetica, l’associazione nazionale degli estetisti.

Le autorità nazionali sono incaricate della vigilanza: spetterà a ciascuno Stato membro definire sanzioni “efficaci, proporzionate e dissuasive”, come specificato dalla Commissione Europea.

Perché TPO e DMTA sono stati messi al bando:

Il TPO è un foto-iniziatore impiegato nei gel UV per attivare la polimerizzazione durante l’indurimento con lampada.

Il DMTA è un condizionante che favorisce l’adesione del prodotto all’unghia, presente in primer e gel.

Entrambi sono considerati potenzialmente dannosi per la fertilità e lo sviluppo embrionale, sulla base di studi su animali. Di qui, la decisione di vietarne ogni uso cosmetico.

Cosa cambia per le professioniste del settore nail:

I centri estetici e le onicotecniche dovranno:

Verificare l’INCI dei prodotti in uso

Contattare i fornitori per chiarimenti o sostituzioni

Non utilizzare più i prodotti non conformi, anche se acquistati prima del divieto

Smaltire correttamente eventuali scorte (possibilmente tramite i fornitori)

“È fondamentale evitare svendite last-minute di prodotti ormai illegali” – segnala Roberto Papa, segretario nazionale di Confestetica.

I rischi per i consumatori:

Anche chi si fa le unghie a casa dovrà prestare attenzione:

Leggere sempre l’etichetta (INCI)

Evitare prodotti che contengano TPO o DMTA, indicati anche come Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide “I consumatori hanno il diritto di chiedere ai professionisti che prodotto viene utilizzato e verificare che sia conforme alle nuove regole” – ribadisce Federconsumatori.

Il settore si rinnova: verso una cosmetica più sicura:

Molte aziende hanno già avviato da mesi la riformulazione dei prodotti, con versioni “TPO free” che rispettano la nuova normativa senza compromettere la resa estetica.

Per Carla Scesa, chimico e docente di cosmetologia: “Il cambiamento non va visto come una penalizzazione, ma come un’opportunità per innovare. È giusto eliminare ciò che è potenzialmente rischioso”.

Una normativa che tutela la salute oltre l’estetica:

La normativa europea è chiara: i cosmetici devono essere sicuri per la salute umana, registrati nel Portale CPNP, con etichette trasparenti e ingredienti tracciabili. Il settore della ricostruzione unghie, che oggi affascina milioni di donne – dalle teenager alle over 40 – dovrà ora coniugare bellezza e sicurezza, con maggiore consapevolezza e responsabilità.