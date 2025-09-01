A30, via libera al risanamento acustico tra Caserta e Salerno

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato il progetto di risanamento acustico sull’autostrada A30, nel tratto compreso tra i chilometri 45 e 55, attraversando Castel San Giorgio, Roccapiemonte, Mercato San Severino e Fisciano.
Il piano prevede barriere antirumore e la sostituzione degli infissi negli edifici più esposti, con l’obiettivo di riportare i livelli sonori entro i limiti di legge. L’intervento rientra nel secondo stralcio del Piano di Risanamento Acustico di Autostrade per l’Italia, avviato nel 2007.
I lavori interesseranno solo aree già in concessione alla società, senza necessità di espropri. Restano da acquisire alcune autorizzazioni paesaggistiche e idrogeologiche. La decisione segna un passo atteso per la Valle dell’Irno, da anni alle prese con i disagi del traffico pesante.