A30, via libera al risanamento acustico tra Caserta e Salerno

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato il progetto di risanamento acustico sull’autostrada A30, nel tratto compreso tra i chilometri 45 e 55, attraversando Castel San Giorgio, Roccapiemonte, Mercato San Severino e Fisciano.

Da
Redazione
-
Nella foto operai dell'anas allo svincolo di fisciano

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato il progetto di risanamento acustico sull’autostrada A30, nel tratto compreso tra i chilometri 45 e 55, attraversando Castel San Giorgio, Roccapiemonte, Mercato San Severino e Fisciano.

Il piano prevede barriere antirumore e la sostituzione degli infissi negli edifici più esposti, con l’obiettivo di riportare i livelli sonori entro i limiti di legge. L’intervento rientra nel secondo stralcio del Piano di Risanamento Acustico di Autostrade per l’Italia, avviato nel 2007.

I lavori interesseranno solo aree già in concessione alla società, senza necessità di espropri. Restano da acquisire alcune autorizzazioni paesaggistiche e idrogeologiche. La decisione segna un passo atteso per la Valle dell’Irno, da anni alle prese con i disagi del traffico pesante.

 

Redazione

Sito di informazione. Servizi giornalistici video e testuali 24 ore su 24 dall'Agro Nocerino Sarnese, Area Vesuviana, Monti Lattari, Valle dell'Orco e Valle Metelliana e Salerno Nord.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore