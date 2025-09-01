A30, via libera al risanamento acustico tra Caserta e Salerno

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato il progetto di risanamento acustico sull’autostrada A30, nel tratto compreso tra i chilometri 45 e 55, attraversando Castel San Giorgio, Roccapiemonte, Mercato San Severino e Fisciano.