Allagamenti e ipocrisia: lo sfogo del Sindaco Aliberti dopo una notte di emergenza a Scafati

Dopo una notte difficile per il maltempo che ha colpito la città, il Sindaco Pasquale Aliberti ha affidato ai social un messaggio dai toni accesi, denunciando non solo i disagi causati dagli allagamenti, ma anche l’atteggiamento di una parte della cittadinanza che, a suo dire, continua a fare "moralismo da tastiera" senza contribuire in modo concreto alla crescita civile della comunità.

SCAFATI – Dopo una notte difficile per il maltempo che ha colpito la città, il Sindaco Pasquale Aliberti ha affidato ai social un messaggio dai toni accesi, denunciando non solo i disagi causati dagli allagamenti, ma anche l’atteggiamento di una parte della cittadinanza che, a suo dire, continua a fare “moralismo da tastiera” senza contribuire in modo concreto alla crescita civile della comunità.

«Dalle cinque di questa mattina – scrive Aliberti – eravamo già operativi nei punti cruciali della città dove si sono verificati allagamenti. Grazie alla nostra Polizia Municipale, alla Protezione Civile e ai nostri tecnici per l’impegno in prima linea». Ma accanto al ringraziamento, arriva anche la critica a chi ha commentato con ironia o giudizi sferzanti quanto accaduto: «Leggevo i messaggi di chi fa battutine, dimenticando quanto peggiori fossero le situazioni di anni fa».

Il primo cittadino punta il dito contro quello che definisce «falso moralismo», portando ad esempio anche comportamenti incivili quotidiani che passano inosservati: «Mi hanno inviato il video di un cittadino che, mentre passeggiava col cane, lo lasciava urinare davanti a una saracinesca, forse anche qualcos’altro poco più avanti… nonostante i contenitori verdi per le deiezioni installati proprio per aiutare i proprietari di animali».

La riflessione si fa più ampia: «Molti di quelli che scrivono e criticano sui social – prosegue – sono gli stessi che nella vita reale ignorano le regole del vivere civile. Quando diventeremo una città più civile? O meglio ancora: quando diventeremo un’Italia più civile, con meno moralizzatori e più uomini dotati di vera morale?».

Le parole del sindaco richiamano a una responsabilità collettiva: quella di non limitarsi alla critica, ma di contribuire concretamente, ognuno nel proprio piccolo, al rispetto delle regole, all’ambiente e al senso civico. Un appello, il suo, che nasce da una situazione d’emergenza, ma che tocca una questione culturale ben più profonda.