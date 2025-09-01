Centrodestra, settimana decisiva per la Campania: tra Cirielli, Carfagna e l’ipotesi candidato civico

Si apre oggi la settimana cruciale per il centrodestra nella scelta dei candidati alle prossime elezioni regionali, con particolare attenzione alla Campania. Dopo l’ufficializzazione della candidatura di Roberto Fico per il centrosinistra, la premier Giorgia Meloni si confronterà con Antonio Tajani e Matteo Salvini per decidere il nome da lanciare nella regione.

Secondo la ripartizione tra gli alleati, la candidatura in Campania spetta a Fratelli d’Italia, che per mesi ha avuto in Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri, il nome più quotato. Ma l’accordo ritrovato tra Vincenzo De Luca, Elly Schlein e Giuseppe Conte ha aperto nuove riflessioni nel centrodestra. Tra i nomi in forte ascesa c’è quello di Mara Carfagna, leader di Noi moderati ed ex ministra per il Sud nel governo Draghi, apprezzata per il suo lavoro sul Mezzogiorno e su temi come economia e ambiente.

Sul tavolo, però, restano anche le spinte dei territori. Forza Italia, con il segretario regionale Fulvio Martusciello, e la Lega insistono sulla necessità di un candidato civico. In questo campo emergono figure come Giosy Romano, coordinatore della Zes Unica del Mezzogiorno sostenuto anche dal commissario europeo Raffaele Fitto, e i rettori Matteo Lorito (Federico II) e Giovanni Francesco Nicoletti (Vanvitelli).

Il dibattito resterà aperto ancora per pochi giorni: entro la settimana, il centrodestra sarà chiamato a sciogliere definitivamente il nodo del candidato in Campania.