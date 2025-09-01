Con il cuore oltre la fatica: Salernitana, rimonta di forza e coraggio a Cosenza.

COSENZA – È una vittoria che non racconta solo di calcio. Ma di sofferenza, orgoglio e coraggio che riaffiora, come un fuoco lento che scalda nelle notti difficili. La Salernitana espugna il deserto del “San Vito-Marulla” in rimonta, batte il Cosenza 2-1 e si prende la vetta della classifica dopo appena due giornate. Non succedeva da 43 anni: un doppio successo nelle prime due giornate in Serie C mancava dalla stagione 1982-83. E allora sì, adesso c’è anche la squadra di Raffaele nel trenino di testa.

Ma è stato un percorso a ostacoli. Fatto di nervi tesi, uomini contati, errori evitabili e tensioni che avrebbero potuto piegare chiunque. Non i granata.

Sorpresi, ma mai arresi

L’inizio è da brivido. Il Cosenza – ferito, contestato, nervoso – parte forte. Dopo 4 minuti, Mazzocchi approfitta di una serie di rimpalli e segna l’1-0. È un colpo basso, pesante. La Salernitana ci mette minuti a rialzarsi, a trovare un filo logico nel caos tattico. Il forfait di Cabianca nel riscaldamento rimescola le carte di Raffaele, che affida a Matino la retroguardia. Anastasio viene spostato a sinistra, Villa trasloca a destra. Il campo è pesante, la squadra lenta, impacciata. Ma la volontà resta intatta.

E così, all’improvviso, una carezza di sinistro di Villa cambia tutto: il suo tiro, basso e velenoso, pareggia i conti al 12’ e restituisce fiato e dignità a una squadra ancora in costruzione, ma già piena di spirito.

Tenere botta

Donnarumma tiene in piedi la baracca con un paio di interventi da portiere vero, mentre Achik spreca un contropiede sanguinoso nel finale di tempo. Il Cosenza è vivo, veloce, spigoloso. Ma anche nervoso. La Salernitana è più paziente, prova a ricamare. Raffaele capisce che servono muscoli e testa: lascia negli spogliatoi un impalpabile Achik e inserisce Ferrari.

La squadra guadagna metri, corpo, presenza. Eppure il destino continua a fare resistenza: l’arbitro nega un rigore dopo revisione Var, su tocco di mano di Kouan. Ma il vento, piano piano, comincia a cambiare.

Il colpo di testa che riscrive la storia

Al 70’ arriva il momento che sposta il destino: cross di De Boer, appena entrato, e testata perfetta di Inglese. Un colpo da centravanti d’altri tempi, preciso, chirurgico: 1-2. Il gol della speranza che si fa certezza.

Negli ultimi minuti è pura resistenza. Raffaele lancia Ubani, poi Liguori. Garritano lascia il Cosenza in dieci con un intervento killer su Ferrari. Gli ultimi minuti sono battaglia e cuore. La Salernitana chiude la porta, stringe i denti e porta via tre punti di puro spirito.

Segnali da capolista

Non c’è ancora una manovra fluida, né brillantezza nei movimenti. Ma c’è qualcosa di più: una squadra che non si spezza, che si aggrappa alla partita anche quando sembra sfuggire via. In Serie C, questo conta più di mille schemi.

La Salernitana c’è. Con fatica, ma anche con anima. E dopo appena 180 minuti, può già raccontare una piccola impresa che mancava da più di quattro decenni.