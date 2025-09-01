I terrazzamenti della Costiera Amalfitana diventano patrimonio agricolo mondiale della FAO

Un traguardo che premia il lavoro secolare dell’uomo capace di intrecciarsi con la natura, trasformando i terrazzamenti in paesaggi di straordinaria bellezza e valore universale.

“Un riconoscimento che racconta la storia di una comunità che da secoli trasforma il sacrificio in armonia, la terra in cultura e l’agricoltura in patrimonio condiviso”, ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, esprimendo orgoglio per il risultato.

Limoneti, vigneti, uliveti e muretti a secco entrano così nel Pantheon dei paesaggi agricoli insieme a due eccellenze giapponesi: i frutteti di Mikan della Prefettura di Wakayama e il sistema agricolo e forestale di Okuizumo.

Il direttore generale della FAO, Qu Dongyu, ha sottolineato l’impegno dell’organizzazione nel sostenere le comunità agricole del mondo, valorizzando modelli capaci di coniugare tradizione, sostenibilità e futuro alimentare.

Per l’Italia si tratta del terzo riconoscimento, dopo gli ulivi di Assisi e Spoleto e i vitigni del Soave, conferma del valore non solo economico ma anche culturale e identitario dell’agricoltura nazionale.

“Nel 2024 l’agricoltura italiana è tornata a crescere. Non guardiamo solo al passato, ma costruiamo un futuro in cui i giovani scelgano di investire nella terra, perché essa è vita, identità, lavoro, bellezza”, ha concluso Lollobrigida.