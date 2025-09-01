L’attore abatese Orlando Cinque alla 82ª Mostra del Cinema di Venezia accanto a Paolo Sorrentino

La notizia ha suscitato grande entusiasmo nella comunità di Sant’Antonio Abate, che ha voluto celebrare il successo del proprio concittadino attraverso le parole della sindaca Ilaria Abagnale.

SANT’ANTONIO ABATE – Orgoglio abatese sul red carpet della 82ª Mostra Internazionale del Cinema di Venezia: l’attore Orlando Cinque ha sfilato accanto al regista Premio Oscar Paolo Sorrentino per il film La Grazia, in cui interpreta il Colonnello Labaro, figura di rilievo al fianco di Toni Servillo.

La notizia ha suscitato grande entusiasmo nella comunità di Sant’Antonio Abate, che ha voluto celebrare il successo del proprio concittadino attraverso le parole della sindaca Ilaria Abagnale. «Orlando si dice tanto emozionato – ha scritto la prima cittadina – e noi non possiamo che essere felici di vederlo realizzare un sogno. Un sogno fatto di sacrifici, studio, impegno e quella cifra personale che definisce “l’esercizio della speranza contro ogni speranza”».

Cinque, volto noto del teatro e del cinema italiano, porta con sé una carriera costruita con coerenza e talento, costellata da esperienze importanti sul palcoscenico e sul set. Il suo ruolo nel nuovo film di Sorrentino rappresenta una tappa di particolare prestigio, in un evento che ogni anno richiama l’attenzione della critica e del pubblico internazionale.

«Dal cuore di Sant’Antonio Abate – prosegue il messaggio della sindaca – ci congratuliamo con orgoglio e gli auguriamo che questa sia solo una delle tante tappe di un viaggio artistico in continua ascesa. Che vengano nuovi film, nuove serie, nuovi teatri, ancora più numerosi di quelli già calcati in una carriera lunga, bella e degna del riconoscimento ottenuto».

Un augurio che è anche una promessa: «Continua a emozionarci, Orlando, a modo tuo. E sapremo di rivederti un giorno su palchi ancor più prestigiosi».