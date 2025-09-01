Nasce la “Rete delle Sette Madonne”: fede, tradizione e cultura unite in Campania

Un progetto che unisce sette Comuni campani – Mercogliano, Nocera Superiore, Pagani, Sant’Anastasia, Scafati, Somma Vesuviana e Villa di Briano – nel segno della devozione mariana e della spiritualità popolare.

A Mercogliano prende vita la “Rete delle Sette Madonne”, un progetto che unisce sette Comuni campani – Mercogliano, Nocera Superiore, Pagani, Sant’Anastasia, Scafati, Somma Vesuviana e Villa di Briano – nel segno della devozione mariana e della spiritualità popolare.

L’iniziativa non si limita a custodire il ricordo del passato, ma intende difendere e valorizzare un patrimonio culturale e religioso ancora vivo, fatto di riti, feste e gesti di fede che rappresentano identità e resistenza.

All’interno di questo percorso nasce il Premio “Sette Madonne”, destinato ad artisti, studiosi e comunità capaci di raccontare la spiritualità popolare come linguaggio universale. La prima edizione sarà dedicata al Maestro Roberto De Simone, figura centrale della tradizione musicale e culturale campana.

Il riconoscimento sarà consegnato il 6 e 7 settembre a Mercogliano, durante la Festa di Montevergine, insieme a un premio speciale intitolato “Oltre le apparenze”, dedicato a chi ha saputo custodire la sacralità del quotidiano e la bellezza nascosta.

La Rete delle Sette Madonne si propone così come un’alleanza tra territori, un gesto poetico e al tempo stesso politico: unire le comunità nel nome della Madonna come simbolo di giustizia, resistenza, accoglienza e speranza.