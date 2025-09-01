Rapina a bordo della Circumvesuviana: 40enne arrestato a Torre Annunziata

Nella mattinata di sabato la Polizia di Stato ha arrestato un 40enne di Torre del Greco, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di rapina. L’uomo è stato inoltre sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente ad uso personale.
Gli agenti dei commissariati di Torre Annunziata e Pompei sono intervenuti presso la stazione della Circumvesuviana oplontina dopo la segnalazione di un uomo che, armato di coltello, aveva appena compiuto una rapina a bordo di un treno in arrivo.
Fermato poco dopo, il 40enne è stato trovato in possesso di un coltello con lama di 5 centimetri, 205 euro in contanti, un orologio e circa 12 grammi di hashish.
Quattro giovani, avvicinatisi agli agenti, hanno riconosciuto l’uomo come l’autore della rapina, raccontando di essere stati minacciati con un coltello e derubati di denaro e di un orologio.
L’arrestato è stato condotto in commissariato, mentre la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.