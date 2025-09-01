Rapina a bordo della Circumvesuviana: 40enne arrestato a Torre Annunziata

L’uomo è stato inoltre sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente ad uso personale.

Nella mattinata di sabato la Polizia di Stato ha arrestato un 40enne di Torre del Greco, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di rapina. L’uomo è stato inoltre sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente ad uso personale.

Gli agenti dei commissariati di Torre Annunziata e Pompei sono intervenuti presso la stazione della Circumvesuviana oplontina dopo la segnalazione di un uomo che, armato di coltello, aveva appena compiuto una rapina a bordo di un treno in arrivo.

Fermato poco dopo, il 40enne è stato trovato in possesso di un coltello con lama di 5 centimetri, 205 euro in contanti, un orologio e circa 12 grammi di hashish.

Quattro giovani, avvicinatisi agli agenti, hanno riconosciuto l’uomo come l’autore della rapina, raccontando di essere stati minacciati con un coltello e derubati di denaro e di un orologio.

L’arrestato è stato condotto in commissariato, mentre la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.