Rapina a bordo della Circumvesuviana: 40enne arrestato a Torre Annunziata

L’uomo è stato inoltre sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente ad uso personale.

Da
Redazione
-

Nella mattinata di sabato la Polizia di Stato ha arrestato un 40enne di Torre del Greco, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di rapina. L’uomo è stato inoltre sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente ad uso personale.

Gli agenti dei commissariati di Torre Annunziata e Pompei sono intervenuti presso la stazione della Circumvesuviana oplontina dopo la segnalazione di un uomo che, armato di coltello, aveva appena compiuto una rapina a bordo di un treno in arrivo.

Fermato poco dopo, il 40enne è stato trovato in possesso di un coltello con lama di 5 centimetri, 205 euro in contanti, un orologio e circa 12 grammi di hashish.

Quattro giovani, avvicinatisi agli agenti, hanno riconosciuto l’uomo come l’autore della rapina, raccontando di essere stati minacciati con un coltello e derubati di denaro e di un orologio.

L’arrestato è stato condotto in commissariato, mentre la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.

Redazione

Sito di informazione. Servizi giornalistici video e testuali 24 ore su 24 dall'Agro Nocerino Sarnese, Area Vesuviana, Monti Lattari, Valle dell'Orco e Valle Metelliana e Salerno Nord.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore