Soggiorno climatico a Scalea per anziani e persone con disabilità: partiti 80 cittadini di Nocera Superiore

NOCERA SUPERIORE – Un viaggio all’insegna del benessere, della socialità e dell’inclusione: ieri mattina, 80 cittadini di Nocera Superiore sono partiti alla volta di Scalea per il soggiorno climatico settembrino promosso dall’Amministrazione comunale, nell’ambito del progetto “Nuceria Senza Tempo”.

Dall’area antistante lo stadio “Karol Woytila”, ha preso il via l’esperienza che coinvolge 40 anziani e 40 persone con disabilità, che trascorreranno una settimana presso la struttura alberghiera Santa Caterina, tra mare, relax e attività pensate per favorire il benessere psico-fisico.

«È un’iniziativa che nasce per offrire momenti di svago, ristoro e socializzazione alle fasce più fragili della nostra comunità» – ha dichiarato il sindaco Gennaro D’Acunzi, che ha voluto ringraziare pubblicamente gli uffici comunali, gli operatori coinvolti e l’Assessore all’Inclusione Sociale Raffaella Ferrentino per l’impegno e la cura nella realizzazione del progetto.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di politiche sociali volte a garantire pari opportunità e miglior qualità della vita per tutti i cittadini, in particolare per chi vive situazioni di maggiore fragilità.

Un gesto concreto di attenzione e vicinanza, che sottolinea come l’inclusione e la dignità delle persone passino anche attraverso occasioni semplici ma preziose, come una vacanza in compagnia, in un luogo sereno, lontano dalla routine quotidiana.

«Buona domenica e buona vacanza!» – conclude il messaggio del primo cittadino, augurando a tutti i partecipanti una settimana serena e rigenerante.