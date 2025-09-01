Torre Annunziata in lutto: due giovani vite spezzate in un tragico incidente

La città piange altre due giovani vittime della strada: Salvatore Izzo e Vincenzo Cozzolino, entrambi giovanissimi torresi, hanno perso la vita in un drammatico incidente.

Torre Annunziata è sconvolta da un nuovo, devastante lutto. A poche settimane dalla scomparsa di Nunzio Arcella, ieri mattina la città piange altre due giovani vittime della strada: Salvatore Izzo e Vincenzo Cozzolino, entrambi giovanissimi torresi, hanno perso la vita in un drammatico incidente.

Il dolore della comunità si stringe attorno alle famiglie dei due ragazzi, colpite da una tragedia che nessun genitore e nessuna comunità dovrebbe mai affrontare. Pensieri e preghiere vanno anche agli altri due giovani coinvolti nell’incidente, ricoverati in gravi condizioni, con la speranza che possano presto riabbracciare i propri cari.

In segno di cordoglio, nel giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino.