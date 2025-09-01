Tramonti in festa per Maria SS. della Pietà: celebrazioni l’8 settembre

La Parrocchia di San Elia Profeta di Tramonti si prepara a celebrare la solennità in onore di Maria SS. della Pietà, Madre di Misericordia, in programma lunedì 8 settembre 2025.

Il cammino di preparazione sarà accompagnato dal triduo nei giorni 5, 6 e 7 settembre, con la Santa Messa alle ore 19.00.

Il giorno della festa, l’8 settembre, sono previste le celebrazioni eucaristiche alle ore 9.00 e alle ore 11.00, quest’ultima in forma solenne con la partecipazione del vicario foraneo e di numerosi sacerdoti. Alle ore 19.00 la comunità vivrà la tradizionale processione per le vie del paese, seguita dalla Santa Messa.

La giornata sarà allietata dalla Banda Musicale “Città di Pagani” e si concluderà con un momento conviviale aperto a tutti i fedeli.

«Sia la festa una manifestazione d’amore alla Mamma Celeste» – si legge nel manifesto diffuso dalla parrocchia, che rivolge a tutta la comunità un augurio di buona festa.