Vietri sul Mare, questa sera concerto in memoria di Giovanbattista Cutolo

Questa sera, alle ore 21, la Villa Comunale di Vietri sul Mare ospiterà un concerto speciale dedicato a Giovanbattista Cutolo, detto Giogiò, il giovane musicista napoletano ucciso due anni fa, il 31 agosto 2023, durante una lite per futili motivi.

A esibirsi sarà l’Orchestra Giovanile del Conservatorio “P.I. Tchaikovsky” di Nocera Terinese (Catanzaro), lo stesso istituto da cui proveniva Luca Martingano, maestro di Cutolo. A dirigere l’ensemble il Maestro Cettina Nicolosi, con la partecipazione del M° Marina Pellegrino.

Il programma prevede celebri pagine di Strauss, Morricone, Piazzolla, Shostakovich, Anderson, Mascagni, Badelt, Verdi, Jenkins e Piovani.

Giovanbattista Cutolo, cornista dell’Orchestra Scarlatti Young di Napoli e allievo del Maestro Martingano, viveva la musica come passione assoluta e come linguaggio universale di bellezza e condivisione. Il concerto a Vietri intende ricordarlo proprio attraverso quella musica che è stata il filo conduttore della sua vita.

L’Orchestra Sinfonica Giovanile del Conservatorio Tchaikovsky, fortemente voluta dal direttore Valentina Currenti, rappresenta un progetto dedicato ai giovani talenti calabresi, selezionati tramite audizioni e guidati dall’esperienza del Maestro Nicolosi, riconosciuta a livello nazionale e internazionale come una delle più apprezzate direttrici d’orchestra italiane.