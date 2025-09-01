Vietri sul Mare, turista denuncia tentato furto d’auto: “Vacanza rovinata, serve più sicurezza”

I ladri, bloccati dal sistema di protezione installato sul cambio, non sono riusciti ad avviare il veicolo ma lo hanno danneggiato gravemente.

Momenti di paura per una turista in vacanza a Vietri sul Mare, che ha denunciato sui social di essere stata vittima di un tentato furto d’auto. I ladri, bloccati dal sistema di protezione installato sul cambio, non sono riusciti ad avviare il veicolo ma lo hanno danneggiato gravemente.

«Siamo stati vittime di un tentato furto della nostra auto, fermato fortunatamente dal blocco che ha impedito ai ladri di accendere il motore. Purtroppo, nel tentativo di portare a termine il colpo, hanno provocato danni irreparabili, con un enorme costo economico ma soprattutto emotivo», ha scritto la donna, spiegando che l’episodio ha “distrutto la vacanza”.

La turista ha poi denunciato i costi elevati di parcheggi e ospitalità in Costiera: «Tra prezzi esorbitanti per la sosta e tariffe altissime per case e hotel, la visita si trasforma in un salasso».

Infine, un appello alle istituzioni: «I paesi che vivono di turismo dovrebbero almeno garantire sicurezza e accoglienza ai visitatori. Mi auguro che questo messaggio sensibilizzi cittadini e autorità affinché vengano presi provvedimenti».