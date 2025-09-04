Addio a Giorgio Armani, il maestro dell’eleganza italiana: aveva 91 anni

È morto Giorgio Armani. Lo stilista che ha ridefinito l’idea di eleganza nel mondo della moda aveva 91 anni. «È eleganza, non stravaganza. L’importante non è farsi notare, ma farsi ricordare», amava ripetere.

È morto Giorgio Armani. Lo stilista che ha ridefinito l’idea di eleganza nel mondo della moda aveva 91 anni. «È eleganza, non stravaganza. L’importante non è farsi notare, ma farsi ricordare», amava ripetere. Un principio che ha guidato tutta la sua vita e il suo lavoro, trasformando un nome in un impero globale.

La sua carriera fu segnata nel 1985 dalla scomparsa del compagno di vita e di lavoro Sergio Galeotti: un passaggio che lo costrinse a diventare non solo stilista, ma anche imprenditore. Da allora prese in mano tutto, con dedizione assoluta, diventando leggenda per la sua instancabile presenza: primo ad arrivare, ultimo ad andarsene, sempre a spegnere la luce.

Armani ha resistito alle lusinghe dei colossi internazionali che volevano acquisire la sua azienda, custodendo il marchio come parte inseparabile di sé. Negli ultimi anni ha tracciato con chiarezza il futuro, affidando l’eredità creativa alla nipote Silvana Armani e al braccio destro Leo Dell’Orco, tutelati dalla Fondazione che porta il suo nome.

Amava gli applausi, che esigeva e meritava, ma più di tutto amava il suo lavoro. «Perché dovrei fermarmi? Io sono il mio lavoro. Smettere significherebbe che non m’importa nulla di me», aveva detto solo lo scorso anno.