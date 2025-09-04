Angri, palloncini d’acqua lanciati da una microcar: colpiti la consigliera Parlato e il marito

Dai finestrini sono stati lanciati palloncini pieni d’acqua: uno ha colpito la consigliera al braccio, l’altro ha raggiunto in pieno volto il marito, che ha accusato il colpo.

Serata movimentata quella di lunedì scorso per la consigliera comunale di maggioranza Anna Parlato. Mentre passeggiava in via Giudici insieme al marito, una microcar con a bordo tre o quattro ragazzi è sopraggiunta ad alta velocità, con musica a volume altissimo. Dai finestrini sono stati lanciati palloncini pieni d’acqua: uno ha colpito la consigliera al braccio, l’altro ha raggiunto in pieno volto il marito, che ha accusato il colpo.

L’episodio ha destato sconcerto nella comunità, che già da tempo denuncia episodi di vandalismo e inciviltà. Numerosi cittadini hanno espresso solidarietà alla consigliera, da anni impegnata nella promozione di iniziative di prevenzione sanitaria ad Angri, come riporta “La Città“.

«Sono ragazzi senza freni», ha commentato la consigliera, che nella vita è anche avvocata e docente, ricordando come non si tratti di un caso isolato: dalle corse notturne in città al lancio di bottiglie nel fossato del Castello Doria, fino alle risse in piazza per futili motivi.