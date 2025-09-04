Benefici per l’Italia: RI Mining lancia il nuovo contratto di cloud mining verde XRP – Profitti giornalieri fino a 17.777 USD

RI Mining, leader globale nel settore del cloud mining, annuncia oggi il lancio ufficiale di un innovativo contratto di cloud mining verde per XRP. Questa soluzione, alimentata da fonti energetiche rinnovabili, permette agli utenti di tutto il mondo di accedere a una modalità di investimento semplice ed efficace: “un solo clic per iniziare a guadagnare”. Nessuna necessità di acquistare hardware o sostenere costi energetici: basta registrarsi, scegliere un contratto e ricevere profitti giornalieri fino a 17.777 USD.

Un nuovo modello: partecipare e guadagnare con semplicità

Con la crescente adozione di XRP nei sistemi di pagamento e regolamento internazionale, molti investitori desiderano ottenere un rendimento extra oltre al potenziale di crescita del prezzo della criptovaluta. Tuttavia, le modalità tradizionali di mining si sono rivelate spesso troppo costose ed energivore per l’utente comune.

RI Mining ha introdotto il cloud mining basato su energia verde, trasformando l’estrazione in un processo semplice quanto aprire un conto:

Registrazione immediata con potenza di calcolo gratuita , che genera rendimenti dal primo giorno

Contratti attivi gestiti da un sistema automatizzato , senza necessità di competenze tecniche

Profitti accreditati quotidianamente e liberamente prelevabili

In altre parole, aderire a RI Mining significa mettere i propri fondi in modalità guadagno automatico.

Punti di forza del prodotto

Profitti stabili : fino a 17.777 USD al giorno

Reddito passivo reale : potenza gratuita al momento della registrazione, senza costi di energia o hardware

Energia rinnovabile : utilizzo di idroelettrico, eolico e solare, in linea con gli standard ESG

Diversificazione multi-asset : supporto non solo a XRP, ma anche a BTC, ETH, DOGE, ADA e altre criptovalute

Accessibilità totale : sistema automatizzato, ideale anche per chi non ha esperienza tecnica

Tre passaggi per iniziare a guadagnare

Registrazione

Accedi al sito ufficiale di RI Mining , completa l’iscrizione e ricevi subito 15 USD di bonus , oltre a 0,6 USD giornalieri con il semplice login quotidiano. Scelta del contratto

Seleziona il piano di cloud mining verde XRP più adatto ai tuoi obiettivi: dalle soluzioni di prova a quelle ad alto rendimento di lungo periodo. Profitti automatici

Una volta attivato, il contratto sfrutta la potenza verde per generare profitti quotidiani automatici , senza alcun intervento da parte dell’utente.

Esempi di contratto

Tipo di contratto Investimento Durata Profitto giornaliero Rendimento totale Free Contract $15 1 giorno $0,6 $15,6 Experience Contract $100 2 giorni $4 $108 Basic Contract $1.000 10 giorni $15 $1.150 Intermediate Contract $5.000 15 giorni $85 $6.275 Advanced Contract $10.000 20 giorni $200 $14.000 Super Contract $23.000 27 giorni $690 $41.630

Caso pratico:

Un investitore che sceglie il Super Contract da $23.000 riceve $690 al giorno. Dopo 27 giorni, l’investimento iniziale e i profitti raggiungono $41.630, con un rendimento pari a quasi 1,8 volte il capitale.

Sicurezza e garanzie

Protezione dei fondi : crittografia di livello bancario e portafogli multi-firma

Trasparenza normativa : conformità al quadro regolamentare del Regno Unito e controlli periodici di revisori indipendenti

Gestione del rischio : monitoraggio in tempo reale per mitigare la volatilità di mercato

Supporto globale : assistenza clienti 24/7 in più lingue

Su RI Mining

Fondata nel 2014 a Londra, RI Mining è uno dei principali operatori mondiali nel settore del cloud mining e dei servizi finanziari blockchain. Con oltre dieci anni di esperienza, l’azienda ha costruito una solida reputazione internazionale grazie a innovazione tecnologica, utilizzo di energia sostenibile e massima sicurezza. L’obiettivo è offrire soluzioni di investimento in criptovalute accessibili, affidabili e durature a una platea sempre più ampia di investitori.

Conclusioni

Il nuovo contratto di cloud mining verde XRP di RI Mining rappresenta un punto di svolta: consente agli investitori di guadagnare profitti quotidiani in maniera semplice, sicura e sostenibile, senza complessità operative né costi nascosti.

Entrare in RI Mining significa attivare un flusso di reddito automatico, che unisce redditività e responsabilità ambientale.

Sito ufficiale: https://rimining.com/

App: Scarica qui

Email: info@rimining.com