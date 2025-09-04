Ferrovie, riaprono le linee tra Napoli e Nocera e tra Torre Annunziata e Castellammare

Oltre 250 tecnici di Rfi e delle imprese appaltatrici hanno lavorato ininterrottamente 24 ore su 24 per un investimento complessivo superiore ai 20 milioni di euro.

Da ieri, mercoledì 3 settembre, alle ore 19.30, torna regolare la circolazione ferroviaria tra Napoli San Giovanni-Barra e Nocera Inferiore, e tra Torre Annunziata e Castellammare di Stabia. La linea metropolitana di Salerno riaprirà invece domani, giovedì 4 settembre, a partire dalle ore 6.

Gli interventi hanno riguardato la stazione di Salerno, con la costruzione di un nuovo marciapiede con pensilina, un ascensore per il binario VIII e il prolungamento del sottopassaggio, oltre a opere infrastrutturali sui binari per migliorare la gestione del traffico ferroviario della Metropolitana leggera Salerno-Arechi. Sono state inoltre avviate attività propedeutiche all’installazione del sistema tecnologico Ertms, già in uso sulle linee ad alta velocità.

Lavori di restyling hanno interessato le stazioni di Nocera Superiore, Torre del Greco, Salerno Irno, Portici e Scafati, con nuove pensiline, scale, ascensori e interventi di riqualificazione architettonica e funzionale. Alla stazione di Pietrarsa è stata installata una nuova copertura per i viaggiatori.

Infine, lungo la tratta sono stati completati lavori di consolidamento strutturale, impermeabilizzazione, miglioramento sismico di ponti e viadotti, oltre a interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico tra Santa Maria la Bruna e Torre Annunziata Città.