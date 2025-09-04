Fincantieri rafforza la collaborazione italo-francese: varo del troncone LSS a Castellammare

Si è svolta presso lo stabilimento di Castellammare di Stabia la cerimonia di varo del troncone della terza unità di supporto logistico LSS (Logistic Support Ship), ordinata a Fincantieri da Chantiers de l’Atlantique nell’ambito del programma italo-francese FLOTLOG.

All’evento hanno partecipato, tra gli altri, Biagio Mazzotta, Presidente di Fincantieri, Luigi Matarazzo e Eugenio Santagata, Direttori delle divisioni Navi Mercantili e Navi Militari di Fincantieri, oltre all’Ambasciatore di Francia in Italia, Martin Briens, e rappresentanti della Marina francese e italiana.

Il programma FLOTLOG prevede la costruzione di quattro navi di supporto logistico per la Marina francese, realizzate dal consorzio Chantiers de l’Atlantique – Naval Group sotto la supervisione di OCCAR, per conto della DGA francese e di NAVARM italiana.

Lo stabilimento di Castellammare di Stabia, il più antico del gruppo Fincantieri, impiega 605 risorse dirette e genera oltre 3.200 posti di lavoro considerando l’indotto. Attualmente il cantiere è principalmente dedicato alla costruzione di navi militari, contribuendo inoltre al network produttivo del Gruppo con la realizzazione di tronconi e sezioni per le navi da crociera.