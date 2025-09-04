Napoli, maxi-sequestro della Guardia di Finanza: oltre 1,5 milioni di giocattoli contraffatti

Due commercianti denunciati: nei magazzini anche cosmetici e gioielli falsi. Accertate gravi violazioni sulla sicurezza dei prodotti destinati ai consumatori.

La Guardia di Finanza di Napoli ha messo a segno un’operazione di rilievo nel settore della contraffazione.

I “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego hanno infatti sequestrato oltre un milione e mezzo di giocattoli non sicuri e contraffatti, privi del marchio di conformità “CE” o recanti un falso contrassegno.

I controlli si sono concentrati nell’area industriale del capoluogo campano, in particolare nei pressi di via Gianturco, zona che ospita numerosi centri commerciali all’ingrosso.

Proprio all’interno di un rivenditore, gestito da cittadini di origine cinese, i finanzieri hanno rinvenuto giocattoli pericolosi per la salute dei più piccoli, molti dei quali copiavano celebri personaggi delle serie animate più seguite.

Oltre ai giocattoli, le Fiamme Gialle hanno sequestrato anche 10 mila cosmetici non conformi e numerosi monili falsi, riproduzioni mendaci di noti marchi di gioielleria.

Al termine dell’operazione, due commercianti sono stati denunciati per contraffazione, frode in commercio, ricettazione e per violazione delle norme sulla sicurezza dei prodotti cosmetici.

Il maxi-sequestro rappresenta un duro colpo all’economia del falso e un’azione concreta a tutela dei consumatori, in particolare dei minori, i più esposti ai rischi derivanti dall’uso di prodotti non certificati.