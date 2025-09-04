Napoli, uomo ucciso a coltellate in casa: fermata la compagna

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato accoltellato mentre si trovava ancora a letto.

Tragedia a Napoli, nel quartiere Forcella. Ciro Rapuano, 58 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Sant’Arcangelo a Baiano, a ridosso di corso Umberto. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato accoltellato mentre si trovava ancora a letto.

A colpirlo sarebbe stata la compagna, Lucia Salemme, al culmine di una lite nata in un contesto familiare difficile. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti. La donna è stata fermata e condotta in Questura, dove si trova attualmente sotto interrogatorio.

