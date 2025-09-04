Nocera Inferiore, maxi truffa sui bonus edilizi: quattro a processo, altri tre giudicati separatamente

Avrebbero raggirato lo Stato sfruttando il meccanismo del superbonus edilizio: per quattro indagati dell’Agro nocerino-sarnese è stato disposto il giudizio ordinario, mentre altri tre saranno giudicati separatamente a fine settembre.

L’inchiesta, partita dalla Procura di Napoli Nord e portata avanti dalla Guardia di Finanza, ha fatto emergere un sistema di crediti fiscali falsi legati a lavori di ristrutturazione, riqualificazione energetica e adeguamento sismico mai eseguiti. Nel solo biennio 2021-2022, in Campania sarebbero stati generati oltre 1,5 miliardi di euro di crediti fittizi, come riportato da “Lecronache“.

I quattro imputati risiedono a Nocera Inferiore, Pagani e Sarno. Durante le indagini, i finanzieri hanno disposto sequestri nei confronti di titolari di gelaterie, sale giochi, profumerie e ambulanti che, pur non avendo alcuna competenza nel settore edilizio, risultavano aver realizzato lavori mai effettuati. In alcuni casi, i rappresentanti legali delle società coinvolte percepivano o avevano richiesto anche il reddito di cittadinanza.

Il collegio difensivo è composto, tra gli altri, dagli avvocati Giovanni Annunziata e Rino Carrara.