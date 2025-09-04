Nocera Superiore inaugura l’Info Point “Nuceria Città Archeologica”

Un nuovo spazio dedicato all’accoglienza e all’informazione turistica per valorizzare il patrimonio storico-archeologico cittadino. Domenica 7 settembre, alle ore 9.30, l’amministrazione comunale di Nocera Superiore, guidata dal sindaco Gennaro D’Acunzi, inaugurerà l’Info Point “Nuceria Città Archeologica”, situato nei pressi del Parco Urbano di via Mercato.

La struttura fungerà da centro di benvenuto per turisti e visitatori, offrendo informazioni sui siti storici e archeologici e gestendo le prenotazioni per visite guidate e percorsi culturali.

«Si tratta di un passo importante nella valorizzazione e promozione della città, scrigno di storia e cultura» – ha dichiarato il sindaco D’Acunzi, sottolineando la sinergia con istituzioni e associazioni del terzo settore.

La nascita dell’Info Point segue l’assegnazione, tramite gara pubblica, della gestione del Parco Urbano e delle strutture annesse al Gruppo Archeologico Nuceria, che diventa così un nuovo punto di riferimento per la fruizione del patrimonio locale.