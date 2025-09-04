Piano di Sorrento, rubano una vespa ma i Carabinieri la riconsegnano alla proprietaria mentre denuncia il furto

A Piano di Sorrento, una donna di 56 anni stava denunciando in caserma il furto della sua Vespa degli anni ’90 quando, quasi per destino, i Carabinieri sono rientrati con il ciclomotore appena recuperato.

Era da poco passata l’ora di pranzo quando una pattuglia della sezione radiomobile, in servizio a Meta, ha notato due giovani senza casco a bordo di una Piaggio Vespa bianca nei pressi di piazza Scarpati.

Insospettiti, i militari hanno fermato il mezzo: i ragazzi hanno dichiarato di avere entrambi 17 anni e di trovarsi lì solo per una giornata al mare.

La versione non ha convinto gli uomini dell’Arma, che hanno avviato verifiche immediate. Dalla centrale operativa è arrivata la conferma: quella Vespa era stata rubata poco prima a Piano di Sorrento e la proprietaria stava formalizzando la denuncia proprio in quel momento.

Accompagnati in caserma, i due sono stati identificati: il conducente è effettivamente minorenne, mentre il passeggero, originario di San Giuseppe Vesuviano, ha 20 anni e aveva mentito sull’età per evitare conseguenze più gravi.

Entrambi, incensurati, sono stati denunciati per ricettazione.

Il minorenne è stato affidato ai genitori, mentre la Vespa è tornata nelle mani della legittima proprietaria, incredula per la singolare coincidenza.

Sembra l’ intreccio da film, ma l’episodio è accaduto davvero.