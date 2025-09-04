Salerno, identificato l’uomo trovato morto in via Generale Clark

Al momento, gli investigatori escludono che la morte sia stata causata da eventi violenti, ma sarà l’autopsia a chiarire definitivamente le circostanze.

Proseguono le indagini sulla morte dell’uomo rinvenuto nella tarda serata di ieri in una traversa di via Generale Clark, nella zona orientale di Salerno, con addosso soltanto uno slip. La salma è stata sequestrata su disposizione del pm della Procura del capoluogo e trasportata all’ospedale Ruggi, dove sarà eseguita l’autopsia per accertare le cause del decesso.

Le indagini

Nelle ultime ore gli investigatori hanno completato l’identificazione: si tratta di un 64enne di nazionalità polacca, e non di un 51enne come inizialmente ipotizzato. Le indagini sono condotte dagli agenti delle volanti della polizia, che ieri hanno effettuato i primi rilievi sul luogo del ritrovamento e visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Al momento, gli investigatori escludono che la morte sia stata causata da eventi violenti, ma sarà l’autopsia a chiarire definitivamente le circostanze.