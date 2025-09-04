Sant’Antonio Abate. Presentazione del libro ‘La Certosa Abbandonata’ di Gaetanina Longobardi

Martedì 9 settembre alle ore 20.00, nella suggestiva cornice della Piazzetta Gesù Bambino in via Casa Russo a Sant’Antonio Abate, Gaetanina Longobardi presenterà il suo nuovo romanzo storico La Certosa Abbandonata – Storia della Grangia di Angri, edito da Homo Scrivens, con il patrocinio del Comune.

Dopo il successo di Tuono, l’autrice torna con la sua sesta pubblicazione, un’opera che trasporta i lettori nel cuore del Medioevo, tra poteri angioini, intrighi dinastici e il fascino della regina Giovanna I. Attraverso le pagine del libro si rivive l’anno 1362, tra vicende storiche e segreti celati nell’architettura delle certose.

L’incontro letterario sarà aperto dai saluti istituzionali della sindaca Ilaria Abagnale. A presentare l’evento sarà il giornalista de Il Mattino Mario Amodio, con la moderazione di Sofia Comentale. Interverranno relatori di spicco del panorama accademico e culturale:

Carmine Pinto, Direttore DipSUm e Professore ordinario di Storia Contemporanea, Università di Salerno

Alfonso Tortora, Professore di Storia Moderna, Università di Salerno

Maria Ermelinda Di Lieto, Professoressa e Presidente A.R.C. “Borgo San Michele”, Minori – Amalfi Coast

Raffaele Messina, docente, saggista e narratore

A seguire, i presenti potranno partecipare a un buffet offerto da Todisco Cioccolato.

L’iniziativa rientra nel progetto di sensibilizzazione contro la violenza di genere “Posto Occupato”. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti. Sarà inoltre possibile acquistare il volume sul posto: parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza e parte destinato all’associazione Sosteniamoci Scafati.