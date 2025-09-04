Schlien (Pd): «In Campania sosteniamo Fico, esempio di onestà e competenza»

La segretaria del Pd Elly Schlien, durante la festa AVS con Bonelli, Conte e Fratoianni, ha annunciato il sostegno del partito alla candidatura di Fico in Campania, definendolo persona onesta e competente.

«In Campania il più grande segnale di rinnovamento è sostenere la candidatura di Fico, una persona degna e onesta che ha dimostrato grandi capacità» – ha dichiarato la segretaria del Pd, Elly Schlien, intervenendo alla festa di AVS insieme a Bonelli, Conte e Fratoianni, intervistati da Massimo Giannini.