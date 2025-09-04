Sicurezza sui trasporti pubblici: a Salerno calano del 50% le aggressioni

In Prefettura tavolo con forze dell’ordine, Regione, aziende e sindacati: nuove misure tecnologiche e più illuminazione alle fermate per tutelare utenti e conducenti

Un incontro cruciale si è tenuto oggi presso la Prefettura di Salerno, con la partecipazione di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Regione Campania – rappresentata dall’On. Luca Cascone – le aziende di trasporto Busitalia e Sitasud, insieme alle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UILTrasporti e Faisa-Cisal.

Al centro del confronto la sicurezza sui mezzi pubblici e nelle aree di attesa: un tema che, secondo i dati presentati, registra segnali incoraggianti.

Rispetto al 2024, le aggressioni risultano in calo del 50%, con un dato significativo: nel 2025 non si è verificata alcuna aggressione ai conducenti durante la guida.

Le aziende di trasporto hanno inoltre comunicato che la quasi totalità degli autobus è oggi dotata di cabine di protezione per gli autisti, fornite dalla Regione Campania, con ulteriori 100 mezzi attrezzati in arrivo.

Non mancano però criticità: le organizzazioni sindacali hanno ribadito la necessità di rafforzare la sicurezza a bordo e alle fermate più esposte, proponendo l’introduzione di strumenti tecnologici come bodycam per i verificatori titoli di viaggio, sistemi di videosorveglianza h24 collegati alle centrali operative, oltre a vetrofanie informative e messaggi audio di prevenzione, sul modello già attivo nei treni regionali.

Le aziende hanno inoltre segnalato la scarsa illuminazione e l’assenza di presidi in alcune fermate ritenute “a rischio”. Su questo punto il Prefetto ha annunciato che interverrà sui Comuni competenti, imponendo adeguamenti strutturali per garantire maggiore sicurezza.

Infine, i sindacati hanno chiesto al Prefetto di estendere ai conducenti e al personale del trasporto pubblico le tutele previste dal recente “decreto aggressioni”, oggi applicato principalmente al personale sanitario, affinché anche gli operatori in servizio siano riconosciuti come pubblici ufficiali in caso di violenza.

Nella foto da sx verso dx: il Responsabile Provinciale UIL trasporti Pasquale Sinopoli – il Segretario UIL trasporti Marco Vicinanza