Sinner implacabile: travolge Musetti in tre set e vola in semifinale

Jannik Sinner continua la sua corsa senza freni a New York.

Il numero uno del ranking mondiale ha conquistato la semifinale degli US Open battendo Lorenzo Musetti con un perentorio 6-1, 6-4, 6-2 nello storico primo derby italiano sul centrale Arthur Ashe Stadium.

Un match durato poco più di due ore, dominato dall’altoatesino con autorità e solidità impressionanti.

Il copione si è delineato subito: Musetti, troppo contratto e frenato dal servizio, ha lasciato scivolare via il primo set senza opporre resistenza. Nel secondo parziale il carrarino ha provato a reagire, ritrovando ritmo e coraggio fino al 4-4, ma un doppio fallo fatale ha spalancato il break decisivo a Sinner, che ha messo la freccia e non si è più voltato indietro.

Il terzo set ha confermato la supremazia del numero uno. Break immediato in apertura, sei palle break annullate con freddezza glaciale e strada spianata verso una vittoria che lo proietta nella leggenda.

CCon questo risultato Sinner diventa il secondo più giovane tennista della storia a raggiungere la semifinale in tutti e quattro gli Slam nello stesso anno, dietro solo a Rafael Nadal. Una statistica che racconta meglio di qualsiasi aggettivo la continuità straordinaria del suo 2024.

Adesso l’ostacolo è Felix Auger-Aliassime, atteso venerdì: un test di maturità che profuma di futuro, ma Sinner ha già dimostrato di avere spalle larghe e ambizioni da campione.