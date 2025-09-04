Torre del Greco, “kit del rapinatore” in auto: arrestati due giovani già noti alle forze dell’ordine

È notte fonda a Torre del Greco quando i Carabinieri della sezione radiomobile, impegnati in un servizio di pattugliamento, notano una Range Rover Evoque bianca transitare lungo via Vittorio Veneto.
Alla vista della gazzella, l’auto tenta una manovra di fuga ma viene rapidamente raggiunta e bloccata.
A bordo due giovani del posto, già noti alle forze dell’ordine: G.R., 26 anni, e M. F., 22 anni.
La perquisizione del veicolo rivela un arsenale inquietante: una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa, completa di sette proiettili, oltre a due caschi integrali, due passamontagna e un martelletto frangivetro.
Un vero e proprio “kit del rapinatore”, che ha spinto i militari ad arrestare immediatamente i due uomini con l’accusa di porto abusivo di arma clandestina e munizioni.
La pistola e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati. Le indagini proseguono per ricostruire eventuali collegamenti con episodi criminosi avvenuti nella zona.