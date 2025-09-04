Torre del Greco, “kit del rapinatore” in auto: arrestati due giovani già noti alle forze dell’ordine

Durante un controllo notturno in via Vittorio Veneto, i Carabinieri hanno intercettato una Range Rover con a bordo due uomini armati e in possesso di passamontagna e caschi integrali.

Da
Redazione
-

È notte fonda a Torre del Greco quando i Carabinieri della sezione radiomobile, impegnati in un servizio di pattugliamento, notano una Range Rover Evoque bianca transitare lungo via Vittorio Veneto.

Alla vista della gazzella, l’auto tenta una manovra di fuga ma viene rapidamente raggiunta e bloccata.

A bordo due giovani del posto, già noti alle forze dell’ordine: G.R., 26 anni, e M. F., 22 anni.

La perquisizione del veicolo rivela un arsenale inquietante: una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa, completa di sette proiettili, oltre a due caschi integrali, due passamontagna e un martelletto frangivetro.

Un vero e proprio “kit del rapinatore”, che ha spinto i militari ad arrestare immediatamente i due uomini con l’accusa di porto abusivo di arma clandestina e munizioni.

La pistola e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati. Le indagini proseguono per ricostruire eventuali collegamenti con episodi criminosi avvenuti nella zona.

Redazione

Sito di informazione. Servizi giornalistici video e testuali 24 ore su 24 dall'Agro Nocerino Sarnese, Area Vesuviana, Monti Lattari, Valle dell'Orco e Valle Metelliana e Salerno Nord.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore