Wizz Air lascia l’aeroporto Costa d’Amalfi e Cilento: addio ai voli per Bucarest dopo il 24 ottobre 2025

Wizz Air non opererà più dall’aeroporto Costa d’Amalfi e Cilento: lo comunica la pagina Facebook Fly Salerno. I voli della Summer 26 verso Bucarest, unica destinazione prevista, non risultano più in vendita. L’addio del vettore ungherese avverrà dunque dopo il 24 ottobre 2025.
Sul sito dell’aeroporto si segnala che, tra metà gennaio e inizio marzo, Neos dovrebbe invece operare rotazioni su Sharm el-Sheikh ogni domenica.
Curiosità: Salerno si conferma al vertice in Italia per i voli privati. A luglio, il 4,6% dei passeggeri ha utilizzato un volo privato, a fronte di una media nazionale dello 0,3%.