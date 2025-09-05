Ad Angri si costituisce il nuovo gruppo Noi Moderati

Angri. Due consiglieri comunali, e due assessori uscenti aderiscono ai Moderati PPE. Mercoledì presentazione con Carfagna e vertici. Sguardo a regionali e amministrative 2026.

La nascita del gruppo

Ad Angri si consolida una nuova realtà politica. Si è infatti costituito in Consiglio comunale il gruppo di Noi Moderati del Partito Popolare Europeo, formazione che si riconosce nel percorso e nella leadership dell’onorevole Mara Carfagna. A comporre il gruppo sono due consiglieri comunali: Giuseppe Del Sorbo, Giuseppe Aversa oltre a Maria Immacolata D’Aniello e Salvatore Mercurio. Questi ultimi due, assessori comunali uscenti, rappresentano un tassello significativo della nuova aggregazione.

La presentazione ufficiale

L’appuntamento per la presentazione ufficiale è fissato a mercoledì prossimo nella Casa del Cittadino, dove durante una conferenza stampa, interverrà proprio l’onorevole Carfagna. Con lei saranno presenti il responsabile nazionale per gli enti locali Pino Bicchielli, il coordinatore provinciale Luigi Cerruti e il giornalista, nonché coordinatore regionale, Gigi Casciello. L’incontro sarà, quindi, occasione per illustrare le linee programmatiche del partito, con uno sguardo attento alle prossime elezioni regionali e, soprattutto, alle amministrative della primavera 2026.

Il significato politico

La nascita del gruppo dei Moderati porta con sé un peso politico non trascurabile. Del Sorbo, Aversa e D’Aniello costituiscono infatti la parte più solida di quella che fu la rappresentanza della Lega ad Angri, forza che in questi anni di travagliata legislatura ha sostenuto il sindaco Cosimo Ferraioli. La loro scelta di aderire al PPE – Noi Moderati – segna un passaggio di campo che potrebbe incidere sugli equilibri della maggioranza.

In una fase in cui lo scenario politico locale guarda già alle urne del 2026, il nuovo gruppo rappresenta una “cerniera” tra il centrodestra angrese e l’area moderata nazionale, offrendo uno spazio politico alternativo capace di catalizzare consenso.

L’attesa in città

Non manca l’interesse in città per la presentazione del nuovo gruppo. La presenza di Carfagna e dei vertici regionali e provinciali del partito accredita l’iniziativa come un passaggio strategico in vista delle future competizioni elettorali. La Casa del Cittadino si prepara dunque a ospitare un evento che, al di là della forma, potrebbe ridisegnare e incidere sulla geografia politica locale.

Scafati, gli allagamenti riaccendono ferite mai guarite