Angri, villa comunale invasa dai calabroni: cresce la preoccupazione dei cittadini

ANGRI – Una situazione sempre più preoccupante si registra nella villa comunale di Angri, luogo di ritrovo quotidiano per famiglie, anziani e soprattutto bambini. Secondo la segnalazione di alcuni cittadini, l’area verde sarebbe ormai invasa da calabroni che sfrecciano tra le giostrine e le zone di passeggio, creando disagi e timori tra i frequentatori.

«Non passa settimana senza che qualcuno venga punto – racconta un cittadino – e in diversi casi è stato necessario l’intervento dei sanitari».

Il problema, secondo quanto denunciato, è stato più volte segnalato alle autorità comunali, ma al momento non sarebbero stati adottati provvedimenti risolutivi. Una condizione che accresce la rabbia e la preoccupazione di genitori e nonni, che ogni giorno accompagnano i più piccoli nella villa, considerata tradizionalmente un punto sicuro di socialità e svago.

La richiesta che arriva dalla cittadinanza è chiara: interventi urgenti di bonifica e messa in sicurezza dell’area per evitare conseguenze peggiori.

«La villa comunale dovrebbe rappresentare un luogo protetto e sereno – conclude la segnalazione – invece è diventata un pericolo costante. Ci auguriamo che chi di dovere intervenga al più presto».