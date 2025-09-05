Castel San Giorgio, a Santa Croce torna la Festa della Sfogliatella: tre giorni tra gusto e tradizione

Dal 5 al 7 settembre la frazione Santa Croce di Castel San Giorgio ospiterà la 19ª edizione della Festa della Sfogliatella, organizzata dall’associazione Maria SS. Addolorata. Un evento ormai consolidato nel panorama enogastronomico della provincia, capace di richiamare ogni anno centinaia di visitatori per celebrare uno dei dolci simbolo della pasticceria campana.

Il programma non prevede solo sfogliatelle, ma anche numerosi piatti della tradizione locale: fusilli con melanzane e salsiccia, pasta e fagioli maritati, panino con salsiccia paesana alla brace con contorni di melanzane o patatine, caponata con freselle e altre specialità tipiche.

Le serate si svolgeranno nella piazzetta dedicata a Maria SS. Addolorata, con un’atmosfera di festa popolare fatta di buona cucina, musica e momenti di convivialità.

Patrocinata dal Comune di Castel San Giorgio, la manifestazione unisce la valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del territorio alla promozione delle tradizioni religiose e culturali della comunità di Santa Croce.