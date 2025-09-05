Gragnano, sospeso l’autolavaggio del figlio del boss Di Martino: mancanza di documenti per i dipendenti

Il provvedimento è scattato in seguito a un controllo che ha fatto emergere diverse inadempienze, in particolare l’assenza di documentazione per alcuni lavoratori.

I carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno disposto la sospensione di un autolavaggio situato tra Gragnano e Santa Maria la Carità, riconducibile a Fabio Di Martino, figlio del boss Leonardo, detto ’o lione.

L’operazione arriva a pochi giorni di distanza dall’agguato mortale ai danni di Alfonso Cesarano, ritenuto vicino al clan Di Martino.

