Marano, nuovo scioglimento per infiltrazioni camorristiche: il Consiglio dei Ministri manda a casa l’amministrazione Morra

Per la quinta volta nella sua storia il Comune di Marano viene sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata. La decisione è stata presa dal Consiglio dei Ministri, dopo gli accertamenti condotti a seguito dell’accesso ispettivo disposto dalla prefettura. Le verifiche hanno evidenziato una forte permeabilità delle istituzioni comunali alla camorra.

Con il provvedimento odierno decade l’amministrazione guidata dal sindaco Matteo Morra, eletta nel 2023 e vicina al Partito Democratico. A lasciare l’incarico anche gli assessori della sua giunta: Luigi Caradente (cultura e sport), Concetta Russo (bilancio), Carmen Bocchetti (pubblica istruzione ed edilizia scolastica), Carmine Carandente (periferie, fiere e mercati), Gennaro Polichetti (urbanistica e Puc), Carlo Albanese (ambiente e igiene urbana) e Giuseppina Aliberti (politiche sociali e pari opportunità).

Sul caso è intervenuto il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Severino Nappi, che ha attaccato duramente il centrosinistra:

“Per l’ennesima volta un Comune campano, a guida centrosinistra, è stato sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata. È toccato di nuovo a Marano, sulla cui amministrazione erano già emersi segnali di criticità a febbraio, dopo l’accesso ispettivo voluto dal ministro Piantedosi. Anche questa volta colpisce il silenzio dei professionisti dell’antimafia della sinistra, Pd e Ruotolo in testa, pronti a indignarsi solo quando si tratta di avversari politici. Il tutto mentre cercano accordi per entrare nella coalizione ‘Pappafico’. Una coerenza davvero discutibile”.