Napoli, blitz a Ponticelli: smontano un’auto rubata, arrestato 27enne. Caccia ai complici

I Carabinieri sorprendono tre uomini intenti a smontare una Smart rubata: uno finisce in manette, gli altri riescono a fuggire dopo un inseguimento.

Da
Redazione
-

Operazione dei Carabinieri della compagnia di Napoli Poggioreale nella notte a Ponticelli.
Durante un pattugliamento in via Molino dell’Annunziata, una gazzella dell’Arma ha sorpreso tre individui intenti a smontare una Smart rubata poco prima a Meta di Sorrento.

Alla vista dei militari, i tre hanno tentato la fuga a bordo di una Peugeot 208, ma l’inseguimento si è concluso dopo poche centinaia di metri, quando l’auto è finita contro un muretto lungo una strada di campagna.

Incolumi, gli uomini hanno abbandonato il veicolo: due sono riusciti a dileguarsi nella vegetazione circostante, mentre uno di loro – C. A., 27enne di Casalnuovo già noto alle forze dell’ordine – è stato bloccato e arrestato con l’accusa di riciclaggio.

All’interno della Peugeot i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato indumenti e attrezzature utilizzate verosimilmente per rubare auto.

La Smart, recuperata integra, è stata riconsegnata al legittimo proprietario.

Proseguono le indagini per rintracciare i due complici in fuga.

Redazione

Sito di informazione. Servizi giornalistici video e testuali 24 ore su 24 dall'Agro Nocerino Sarnese, Area Vesuviana, Monti Lattari, Valle dell'Orco e Valle Metelliana e Salerno Nord.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore