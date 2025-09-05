Notte Bianca a Scafati 2025: stop al traffico e modifiche alle linee Busitalia: ecco quali

Dalle 18.30 del 6 settembre fino alle 2.00 del 7, viabilità rivoluzionata per consentire lo svolgimento della manifestazione

Da
JeanFranck Parlati
-

In occasione della “Notte Bianca Scafati 2025”, il Comune di Scafati ha disposto l’interdizione totale del traffico veicolare in diverse strade cittadine a partire dalle ore 18.30 di sabato 6 settembre fino alle 2.00 di domenica 7 settembre.

La decisione, volta a garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento, comporterà importanti modifiche alla circolazione e ai servizi di trasporto pubblico locale.

Le modifiche alle linee bus

  • Linee 4 e 50 – direzione Pompei
    I bus seguiranno il percorso “via San Pietro”, attraversando il cavalcavia Moscati, proseguendo per via L. Cavallaro e il cavalcavia Avogadro, per poi riprendere il tragitto ordinario.

  • Linee 4 e 50 – direzione Salerno
    Dopo la rotonda all’uscita A3, i mezzi percorreranno via P. Vitiello, svolteranno a sinistra su via Gian Lorenzo Bernini, poi ancora a sinistra su via Santa Maria la Carità e infine a destra su via dell’Indipendenza, quindi via Sant’Antonio Abate e il cavalcavia Prete, per poi rientrare sul percorso regolare.

  • Linea 77 – entrambe le direzioni
    Si attesterà e ripartirà da via Gian Lorenzo Bernini, mantenendo i transiti previsti da tabella.

Il Comune invita cittadini e visitatori a organizzarsi per tempo, tenendo conto delle limitazioni alla viabilità e dei nuovi instradamenti dei mezzi pubblici.

JeanFranck Parlati

Articoli correlatiDi più dello stesso autore