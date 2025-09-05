Notte Bianca a Scafati 2025: stop al traffico e modifiche alle linee Busitalia: ecco quali

In occasione della “Notte Bianca Scafati 2025”, il Comune di Scafati ha disposto l’interdizione totale del traffico veicolare in diverse strade cittadine a partire dalle ore 18.30 di sabato 6 settembre fino alle 2.00 di domenica 7 settembre.
La decisione, volta a garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento, comporterà importanti modifiche alla circolazione e ai servizi di trasporto pubblico locale.
Le modifiche alle linee bus
-
Linee 4 e 50 – direzione Pompei
I bus seguiranno il percorso “via San Pietro”, attraversando il cavalcavia Moscati, proseguendo per via L. Cavallaro e il cavalcavia Avogadro, per poi riprendere il tragitto ordinario.
-
Linee 4 e 50 – direzione Salerno
Dopo la rotonda all’uscita A3, i mezzi percorreranno via P. Vitiello, svolteranno a sinistra su via Gian Lorenzo Bernini, poi ancora a sinistra su via Santa Maria la Carità e infine a destra su via dell’Indipendenza, quindi via Sant’Antonio Abate e il cavalcavia Prete, per poi rientrare sul percorso regolare.
-
Linea 77 – entrambe le direzioni
Si attesterà e ripartirà da via Gian Lorenzo Bernini, mantenendo i transiti previsti da tabella.
Il Comune invita cittadini e visitatori a organizzarsi per tempo, tenendo conto delle limitazioni alla viabilità e dei nuovi instradamenti dei mezzi pubblici.