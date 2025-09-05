San Valentino Torio ospita il PreForum Day Provinciale

San Valentino Torio Il Comune ospita il PreForum Day: un’occasione di dialogo e confronto su giovani, lavoro e sicurezza con istituzioni e comunità.

Un appuntamento di rilievo

La comunità di San Valentino Torio ospiterà sabato 6 settembre il PreForum Day Provinciale della Macroarea Nord, primo passo verso il Forum Day Provinciale del Vallo di Diano in programma a ottobre. L’aula consiliare diventerà così spazio di confronto e di condivisione sui temi cruciali di giovani, lavoro e sicurezza.

Giovani protagonisti

L’evento nasce per favorire un dialogo diretto tra nuove generazioni, istituzioni e cittadinanza, offrendo l’opportunità di raccogliere idee e costruire insieme proposte concrete per il futuro. “Il confronto con i ragazzi – sottolineano sindaco Michele Strianese e assessore alle Politiche Giovanili Enzo Ferrante – rappresenta una risorsa indispensabile per orientare le scelte dell’Amministrazione e stimolare nuove prospettive di crescita”.

Il ruolo del Forum

Protagonista dell’organizzazione è il Forum dei Giovani guidato da Marco Miranda, che negli ultimi mesi ha rafforzato la collaborazione con il Comune. “Abbiamo fortemente voluto il Forum – aggiunge Ferrante – per dare spazio e voce ai ragazzi, garantendo loro strumenti di partecipazione e di stimolo verso le istituzioni”.

Invito alla partecipazione

L’Amministrazione comunale rivolge un invito speciale a tutti i giovani della Macroarea Nord, affinché siano presenti e parte attiva del dibattito. “Il futuro – conclude Strianese – si costruisce insieme, ascoltando chi ha l’energia e la responsabilità di renderlo possibile”.

