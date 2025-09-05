Sant’Antonio Abate. Anziani in vacanza a Diamante: mare, giochi e momenti di preghiera

Il sindaco Ilaria Abagnale ha espresso grande soddisfazione nel vedere gli anziani in buona salute, rilassati e pieni di energia positiva, augurando loro di continuare la vacanza in serenità.

Gli anziani di Sant’Antonio Abate stanno trascorrendo giorni di relax e divertimento a Diamante, tra mare, piscina e partite a carte, con ampi momenti dedicati anche alla preghiera. A rendere speciale il soggiorno è stata la visita dell’Assessore Catello Di Risi, presente per assicurarsi che tutto procedesse nel migliore dei modi e per condividere con i partecipanti l’atmosfera familiare che contraddistingue questi soggiorni.

Il sindaco Ilaria Abagnale ha espresso grande soddisfazione nel vedere gli anziani in buona salute, rilassati e pieni di energia positiva, augurando loro di continuare la vacanza in serenità.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di socializzazione e benessere per gli anziani del territorio, permettendo loro di trascorrere momenti di svago, aggregazione e spiritualità in un ambiente sicuro e accogliente.