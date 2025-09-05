Sarno, due denunciati per abbandono di rifiuti grazie alle indagini di agroforestali e polizia

A Sarno continuano purtroppo le azioni di abbandono indiscriminato di rifiuti per le strade. A contrastare questi comportamenti incivili intervengono le guardie agroforestali e gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lauro.

Dopo una serie di segnalazioni da parte degli agroforestali, gli agenti guidati dal vice questore Elio Iannuzzi hanno identificato e denunciato due persone per violazione del comma 1 dell’articolo 255 del Testo Unico Ambientale. Fondamentale è stata la documentazione video realizzata dagli stessi agroforestali, che ha permesso di riprendere gli autori dell’abbandono di rifiuti in via Mura D’arci, nella zona storica della città.

Grazie a una rapida e mirata attività d’indagine, i responsabili sono stati identificati, sanzionati e denunciati. Nel frattempo, le attività di monitoraggio e controllo sul territorio continuano, per prevenire ulteriori violazioni e tutelare la pulizia della città.