Scafati, allarme giovani: il sindaco Aliberti interviene dopo le segnalazioni notturne

Nella notte tra via Generale Niglio e il piazzale antistante lo stadio comunale si sono registrate nuove segnalazioni di gruppi di ragazzi in motorino, intenti a radunarsi e a compiere manovre pericolose.

Scafati – Nella notte tra via Generale Niglio e il piazzale antistante lo stadio comunale si sono registrate nuove segnalazioni di gruppi di ragazzi in motorino, intenti a radunarsi e a compiere manovre pericolose. Le immagini, riprese da un cittadino e diffuse al sindaco Pasquale Aliberti, hanno riacceso i riflettori su un fenomeno che desta crescente preoccupazione.

Il primo cittadino ha denunciato l’episodio con un post sui social, sottolineando non solo il problema dei rumori e degli schiamazzi, ma soprattutto i rischi concreti per la sicurezza dei giovani coinvolti. «Ho dovuto avvisare i carabinieri – scrive Aliberti – perché non è soltanto una questione di disturbo della quiete pubblica. Qui ci sono ragazzi che rischiano la vita, che ci ritroviamo nelle bare».

Il sindaco ha poi lanciato un appello diretto alle famiglie: «Se tra questi ragazzi riconoscete vostro figlio, non fatevene una ragione ma agite prima che sia troppo tardi. È fondamentale che i genitori prendano coscienza della gravità della situazione».

Aliberti ha ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale e delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e controlli costanti nelle aree più sensibili della città: «Noi faremo la nostra parte per i cittadini e, permettetemi di dirlo, anche per questi giovani che non hanno ancora compreso il valore della vita».