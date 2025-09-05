Scafati, il dragaggio del Rio Sguazzatorio parte lunedì

A Scafati lunedì partirà il dragaggio del Rio Sguazzatorio. Aliberti: “Ritardo tecnico, ma vigilanza continua per rispettare tempi e promesse”.

L’avvio dei lavori

“Gli interventi propedeutici al dragaggio del Rio Sguazzatorio inizieranno lunedì prossimo” ha annunciato il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti, dopo il confronto con i tecnici della Regione Campania. L’intervento riguarda un tratto di circa 1,7 chilometri e rappresenta un’opera cruciale per la sicurezza idraulica del territorio.

Le cause del ritardo

Il primo cittadino ha spiegato le ragioni dello slittamento: “Il ritardo è stato determinato da alcune modifiche migliorative richieste dalla ditta esecutrice dopo il tavolo tecnico della scorsa settimana. Le ture, cioè gli sbarramenti del fiume, saranno realizzate in cemento e non in acciaio. Questa scelta garantirà maggiore resistenza e velocità di esecuzione”.

A occuparsi dell’intervento saranno il Consorzio Mediterraneo RCS e la ditta Tralice, “che si occuperanno rispettivamente del dragaggio e del trasporto”, ha precisato Aliberti.

Le rassicurazioni del Comune

Il sindaco ha voluto ribadire la posizione dell’amministrazione: “Restiamo in contatto costante con la Regione per verificare che tutto proceda come promesso. Come Comune saremo coinvolti soprattutto per le autorizzazioni legate alla viabilità. Proviamo a credere nella buona fede, nella parola data e nelle rassicurazioni che arrivano dai tecnici”.

Aliberti conclude: “La città ha bisogno di risposte concrete e rapide, non di ulteriori rinvii. Per questo vigileremo con la massima attenzione”.

