Scafati. Scuola di Mariconda, lavori conclusi: nuovi locali per gli alunni entro fine anno

A Scafati, i lavori di ristrutturazione della scuola di Mariconda sono stati completati e, entro la fine dell’anno, gli studenti potranno finalmente entrare nelle loro nuove e moderne classi. Lo annuncia il sindaco Pasquale Aliberti, che esprime soddisfazione per un risultato ottenuto nonostante le difficoltà iniziali legate ai fondi, quasi persi perché non spesi entro luglio 2023.

“Un traguardo che ci riempie di orgoglio”, sottolinea il primo cittadino, ricordando che la nuova scuola è stata pensata per garantire un ambiente moderno, sicuro e accogliente, a misura di bambino, in grado di favorire il loro percorso educativo.

Nel frattempo, gli alunni continueranno a frequentare il plesso Capoluogo. Per facilitare gli spostamenti, il servizio di trasporto scolastico dalla frazione di Mariconda alla scuola “Anna Ferrara” partirà agli inizi di ottobre, dopo un’attenta verifica del numero di studenti da accompagnare.

Con la conclusione dei lavori, la comunità scolastica potrà quindi usufruire di strutture adeguate, rappresentando un importante passo avanti per l’istruzione e il futuro dei bambini di Mariconda.