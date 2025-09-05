Torre del Greco. Nuovo schianto su via Nazionale: quattro giovani feriti, grave una ragazza

Via Nazionale torna a far paura. La strada, già segnata nei mesi scorsi da due incidenti mortali, è stata nuovamente teatro di un grave sinistro all’altezza della storica pizzeria Aurora.

Secondo le prime ricostruzioni, a provocare lo scontro sarebbe stato un sorpasso azzardato che ha causato l’impatto frontale tra due scooter con a bordo quattro ragazzi. La scena è stata drammatica: i giovani sono stati sbalzati sull’asfalto, mentre i mezzi giacevano distrutti a pochi metri di distanza.

Ad avere la peggio è stata una ragazza, passeggera di uno dei motocicli, soccorsa in condizioni serie e trasportata in ospedale. Gli altri tre ragazzi, pur feriti e sotto shock, non sarebbero in pericolo di vita.

L’allarme è stato lanciato dal consigliere comunale Valentina Ascione, testimone diretta dell’accaduto, che ha subito contattato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118, carabinieri e polizia municipale.

L’episodio riaccende la preoccupazione per la sicurezza di via Nazionale, già ribattezzata “strada killer”: dall’inizio dell’estate ha registrato due vittime e numerosi feriti, nonostante i ripetuti appelli a installare dossi rallentatori e potenziare i controlli.

L’ennesimo incidente è un nuovo campanello d’allarme: servono interventi urgenti per fermare la lunga scia di sangue.