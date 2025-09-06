Al via la gara europea per la nuova tramvia tra Gragnano e Castellammare

Parte ufficialmente la gara europea per la realizzazione della tramvia che collegherà la vecchia stazione FS di Gragnano al Liceo Scientifico di Castellammare di Stabia, con successiva estensione verso la stazione centrale e Torre Annunziata.

Dopo il via libera della Conferenza di Servizi del 28 marzo 2025, il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica è stato approvato, consentendo di avviare il bando, dal valore complessivo di 49 milioni di euro. Le offerte potranno essere presentate fino al 24 ottobre 2025.

Il progetto si articola in due fasi:

Primo intervento funzionale (33 milioni già finanziati): riconversione in tram della linea ferroviaria tra Gragnano e la fermata Menti, con deposito veicoli, restauro dei ponti e opere strutturali.

Secondo intervento funzionale (16 milioni, in attesa di fondi): estensione fino al Liceo Scientifico, nuove fermate intermedie (tra cui Pallone Geodetico, Città della Pasta e Parco Imperiale), connessione con la stazione “Stabia Scavi” della linea Napoli-Sorrento e una pista ciclopedonale di 2,5 metri illuminata lungo tutto il tracciato.

Sono inoltre previsti ulteriori investimenti: 3,5 milioni per l’estensione fino alla stazione centrale di Castellammare (in attesa di nulla osta RFI), 10,5 milioni per il materiale rotabile e 61,5 milioni per il futuro Lotto 2, che porterà la linea fino a Torre Annunziata, come riporta “Metropolis“.

«È un risultato importante, frutto della collaborazione tra Ministero della Cultura, Regione Campania, Unità Grande Pompei, Comuni interessati ed EAV, che agisce da soggetto attuatore e stazione appaltante» ha dichiarato il presidente di EAV, Umberto De Gregorio. «L’obiettivo è aggiudicare la gara entro fine 2025 e completare l’opera entro il 2027».