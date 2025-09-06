Angri, l’ex scalo merci ripulito dopo un anno: la rinascita in vista dei festeggiamenti della Madonna della Pace (Foto gallery)

Da discarica abusiva a spazio per eventi: la bonifica riaccende i riflettori, ma resta l’ombra dell’incuria. Più volte i cittadini avevano segnalato lo stato di abbandono, senza ottenere risposte concrete.

È proprio il caso di dirlo: il miracolo è avvenuto.

Dopo mesi di abbandono e degrado, l’area dell’ex scalo merci di Angri torna a nuova vita. Lo spazio, soffocato per oltre un anno dai rifiuti, è stato finalmente ripulito in vista dei solenni festeggiamenti della Madonna della Pace, voluti dal parroco don Antonio Cuomo in programma da Domenica 7 Settembre, e fino al 15 Settembre 2025.

Alle spalle della Nazionale, la chiesa dedicata alla Regina Pacis custodisce una storia di devozione lunga un secolo. Eretta tra il 1923 e il 1925 al posto di un’edicola votiva, fu voluta e finanziata grazie alle offerte degli angresi come ringraziamento per la fine della Prima guerra mondiale. Consacrata nel 1926 da monsignor Romeo, divenne ufficialmente parrocchia il 5 aprile 1953, per volontà del vescovo Fortunato Zoppas.

Ma il cuore della città ha dovuto convivere a lungo con uno scenario indegno: un’area destinata a parcheggio ridotta a discarica a cielo aperto. Plastica, cartoni, mobili abbandonati, perfino residui di amianto hanno trasformato il terreno in una pattumiera.

Un degrado generato dall’inciviltà di pochi, ma aggravato dall’assenza di controlli e da responsabilità amministrative evidenti.

Più volte i cittadini avevano segnalato lo stato di abbandono, senza ottenere risposte concrete.

L’operazione di bonifica ha restituito decoro e dignità al luogo (anche se alcuni materiali pericolosi risultano ancora da rimuovere), che nei prossimi giorni accoglierà stand enogastronomici e spettacoli nell’ambito delle celebrazioni religiose.

Eppure, resta un nodo irrisolto: non basta intervenire quando l’emergenza esplode.

Serve una strategia duratura fatta di educazione ambientale, controlli costanti e sanzioni efficaci.

Angri e i suoi cittadini onesti non meritano di vivere tra veleni e incuria.

L’ex scalo merci, secondo progetti più volte annunciati, potrebbe trasformarsi in una vera e propria area mercatale stabile.

Perché questa prospettiva diventi realtà serviranno scelte coraggiose e la volontà di non relegare ancora una volta la città dopo 10 anni il degrado piu’ assoluto.

Materiale depositato perché deve essere trattato diversamente.

 

