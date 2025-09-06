Busitalia: Linea 77 Scafati–Castellammare di Stabia, variazioni al percorso, stop al transito per Sant’Antonio Abate

Ordinanza del Comune di Scafati: chiusura di via S. Antonio Abate e nuove disposizioni per tutti i passeggeri.

Da
JeanFranck Parlati
-

A seguito dell’Ordinanza n. 177/2025 emanata dal Comune di Scafati (SA), è stata disposta la chiusura totale di via S. Antonio Abate, nel tratto compreso tra il Canale San Tommaso e l’intersezione con via G. Di Vittorio.

Il provvedimento comporta l’istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli e la conseguente modifica temporanea al percorso della Linea 77 Scafati–Castellammare di Stabia.

A partire da venerdì 29 agosto 2025 e fino a nuove comunicazioni del Comando di Polizia Municipale, le corse non raggiungeranno Sant’Antonio Abate.

Tutte le partenze saranno effettuate dal capolinea di via P. Melchiade, rispettando i transiti già previsti in tabella di marcia.

L’azienda invita l’utenza a prestare attenzione agli aggiornamenti ufficiali, ricordando che la deviazione resterà in vigore fino alla revoca dell’ordinanza.

JeanFranck Parlati

Articoli correlatiDi più dello stesso autore