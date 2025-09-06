Castellammare. Gemelline premature nate al San Leonardo: mamma e piccole stanno bene

Storia a lieto fine all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove ieri sono venute alla luce due gemelline premature da una coppia di turisti trentenni inglesi in vacanza a Sorrento per un matrimonio. La madre, direttrice finanziaria di uno studio legale, e il padre, manager di un’azienda di borse con sede a Londra, hanno vissuto momenti di grande apprensione quando la gravidanza, arrivata a circa sette mesi, si è complicata per la rottura delle membrane.

Le neonate, di 1.090 e 1.210 grammi, sono state assistite dall’equipe di ginecologia e ostetricia diretta da Raffaele Correa, con i ginecologi Mimma Porzio e Peppe Cimmarrusti, in collaborazione con la terapia intensiva neonatale guidata da Roberto Cinalli. I medici hanno inizialmente tentato di ritardare il parto per favorire la maturazione polmonare, ma si è poi reso necessario un taglio cesareo, eseguito con successo, come riporta “Metropolis“.

Grazie al lavoro di squadra, mamma e bambine sono in buone condizioni nonostante la complessità clinica. La vicenda è stata seguita anche dall’ambasciata britannica a Roma, in costante contatto con l’ospedale tramite la mediatrice culturale messa a disposizione dall’Asl Napoli 3 Sud.