Cava de’ Tirreni, al via i festeggiamenti per la Madonna dell’Olmo

Sono ufficialmente iniziati i festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria dell’Olmo, patrona di Cava de’ Tirreni. Il programma degli eventi civili è stato presentato ieri mattina a Palazzo di Città dal sindaco Vincenzo Servalli e dal delegato alla Cultura Armando Lamberti, alla presenza del preposto padre Adriano Castagna.

Le celebrazioni religiose hanno preso il via ieri sera con la messa delle 19.30 alla Basilica Pontificia Santuario della Madonna dell’Olmo, seguita dalla tradizionale accensione delle luci davanti alla chiesa. «La Festa Patronale rappresenta uno degli elementi centrali del senso di appartenenza dei cavesi alla città», ha sottolineato il sindaco Servalli, ricordando come la devozione alla Patrona si rinnovi ogni anno e rappresenti un momento di unione per la comunità.

Il programma civile si articolerà dal 6 al 14 settembre, con numerosi appuntamenti per tutte le età. Tra le attrazioni, giostre in piazza Amabile, bancarelle lungo il corso del centro storico, concerti in piazza Duomo, spettacoli teatrali e laboratori per bambini, tra cui le performance del Mago Fofficino al Parco Sassoli e dell’attore Andrea Adinolfi al Teatro Comunale Luca Barba. L’11 settembre a Piazzetta Passaro è previsto lo spettacolo “Crocevia per la pace” con arte visiva e musica, mentre sabato 13 settembre, all’alba, si terrà un concerto sulla terrazza del restaurato Castello di Sant’Adiutore. La festa si concluderà domenica 14 settembre con il concerto della Paolo Belli Big Band, nota orchestra del programma televisivo “Ballando con le stelle”.

Il consigliere delegato alla Cultura, Armando Lamberti, ha evidenziato la varietà e la ricchezza delle iniziative: «Abbiamo voluto coniugare devozione religiosa e valorizzazione artistica, memoria storica e vitalità contemporanea. Il calendario trasformerà la città in un palcoscenico di bellezza e contemplazione». Durante le celebrazioni sarà anche conferito il riconoscimento speciale “Raccontiamo il bello che c’è” all’attrice Irene Maiorino.

Lamberti ha infine ringraziato il sindaco, l’assessorato, i dirigenti comunali, gli enti privati sponsor e le associazioni di volontariato che collaboreranno alla riuscita delle manifestazioni, invitando cavesi e visitatori a partecipare per «continuare a illuminare il cammino della città con la luce della nostra Patrona, nel segno della concordia e della bellezza».